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В Эльбрусском районе продолжается кампания против коронавируса

В Эльбрусском районе продолжается кампания против коронавируса

28.01.2022 | 15:58
На приеме у врача – Руфина Томилова. В районную поликлинику пришла на ревакцинацию от ковида. Перед прививкой 77-летней жительнице Тырныауза измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. Состояние стабильное, а потому пациентку направляют в процедурный кабинет, где уже готовят препарат. Следом за Руфиной Томиловой в кабинет заходит еще один житель Тырныауза Артур Эскиев. У него – первый этап вакцинации. Массовая иммунизация от коронавируса в Эльбрусском районе стартовала в начале прошлого года. Первыми стали прививаться медики и учителя. Особое внимание по-прежнему уделяют иммунизации пожилых и тех, кто трудится в сфере оказания услуг. Сейчас прививочные пункты действуют практически во всех медицинских организации муниципалитета. В целом по Эльбрусскому району прививки от коронавируса на сегодня сделали свыше 14 с половиной тысяч человек.
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