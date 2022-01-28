В Эльбрусском районе продолжается кампания против коронавируса

На приеме у врача – Руфина Томилова. В районную поликлинику пришла на ревакцинацию от ковида. Перед прививкой 77-летней жительнице Тырныауза измеряют температуру, давление, уровень кислорода в крови. Состояние стабильное, а потому пациентку направляют в процедурный кабинет, где уже готовят препарат. Следом за Руфиной Томиловой в кабинет заходит еще один житель Тырныауза Артур Эскиев. У него – первый этап вакцинации. Массовая иммунизация от коронавируса в Эльбрусском районе стартовала в начале прошлого года. Первыми стали прививаться медики и учителя. Особое внимание по-прежнему уделяют иммунизации пожилых и тех, кто трудится в сфере оказания услуг. Сейчас прививочные пункты действуют практически во всех медицинских организации муниципалитета. В целом по Эльбрусскому району прививки от коронавируса на сегодня сделали свыше 14 с половиной тысяч человек.