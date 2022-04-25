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В Эльбрусском районе приступили к капитальному ремонту школьных спортзалов

В Эльбрусском районе приступили к капитальному ремонту школьных спортзалов

25.04.2022 | 16:24
Создать условия для занятий физкультурой… В Эльбрусском районе приступили к капитальному ремонту школьных спортзалов. Работы ведут по республиканской госпрограмме развития образования сразу в двух учебных заведениях… Шестой школе Тырныауза – больше 30 лет, спортзал за это время ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас подрядчики заняты демонтажем полов и снимают сор стен старую штукатурку. Завершить капремонт строители должны до начала следующего учебного года. На эти цели направят около двух с половиной миллионов рублей. Больше трех миллионов на восстановительные работы получила пятая гимназия Тырныауза. Здесь также должны восстановить спортивный зал. Подрядчики уже завезли стройматериалы и начали подготовку помещения. Сдать объект в эксплуатацию должны так же в конце августа.
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