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В Эльбрусском районе при восхождении на пик Терсколак пострадал турист

В Эльбрусском районе при восхождении на пик Терсколак пострадал турист

20.06.2022 | 16:47
Состояние – средней тяжести, угрозы для жизни нет. Накануне спасатели в Эльбрусском районе эвакуировали туриста из Пятигорска. Сейчас он проходит лечение в Республиканской клинической больнице. ЧП произошло на высоте 3400 метров, при восхождении на пик Терсколак группы из 4-х человек. Один из участников травмировал ногу и попросил о помощи. На место незамедлительно двинулись спасатели МСЧ России. С привлечением коммерческого вертолета “Хелиэкшн” пострадавшего эвакуировали с Терсколького ущелья вниз в поселок Терскол. После этого на место прибыла санавиация “Ансат” центра медицины катастроф. Мужчину доставили в Нальчик. С вертолетной площадки Республиканской клинической больницы на реанимобиле его перевезли в противошоковый зал приемного отделения. Сейчас он находится в травматологии.
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