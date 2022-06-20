В Эльбрусском районе при восхождении на пик Терсколак пострадал турист

Состояние – средней тяжести, угрозы для жизни нет. Накануне спасатели в Эльбрусском районе эвакуировали туриста из Пятигорска. Сейчас он проходит лечение в Республиканской клинической больнице. ЧП произошло на высоте 3400 метров, при восхождении на пик Терсколак группы из 4-х человек. Один из участников травмировал ногу и попросил о помощи. На место незамедлительно двинулись спасатели МСЧ России. С привлечением коммерческого вертолета “Хелиэкшн” пострадавшего эвакуировали с Терсколького ущелья вниз в поселок Терскол. После этого на место прибыла санавиация “Ансат” центра медицины катастроф. Мужчину доставили в Нальчик. С вертолетной площадки Республиканской клинической больницы на реанимобиле его перевезли в противошоковый зал приемного отделения. Сейчас он находится в травматологии.