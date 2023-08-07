Представители Минтранса КБР приняли в эксплуатацию дорогу «Прохладный- Эльбрус»

Ущелье Адыл-Су… Одно из мест притяжения альпинистов и скалолазов. Сюда съезжаются туристы со всей страны… Здесь расположены известные с советских времен учебно-спортивные базы «Шхельда» и «Джантуган». По дороге, которая ведет к местам отдыха, теперь добираться стало легче. Участок трассы «Прохладный – Эльбрус» капитально отремонтировали. С опережением графика.
В прошлом остались трещины, выбоины, ямы – все, что мешало нормальному движению машин. Тормозили и последствия селя, который сошел в ущелье в 2017-м.
В марте этого года объект начали восстанавливать по нацпроекту «Качественные безопасные дороги». Уложили новый асфальтобетон, установили барьерные ограждения, знаки, нанесли разметку. Качество работ на участке «Прохладный –Эльбрус» оценила комиссия республиканского Минтранса.
В общей сложности подрядчики восстановили свыше трех километров трассы. Ее обновление привлечет в ущелье еще большее число туристов, отмечают специалисты. Ведь теперь за новыми впечатлениями и эмоциями можно ехать с комфортом.
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