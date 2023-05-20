В Эльбрусском районе открылся форум специалистов по работе с молодежью

Проходит он в рамках исполнения поручений Главы Кабардино-Балкарии, связанных с реализацией молодежной политики в муниципалитетах.
В форуме участвуют около 150 человек. Это представители городов и районов республики. В программе – обучающие лекции и семинары, направленные на повышение квалификации участников, которые взаимодействуют со старшеклассниками и студентами на местах. Ожидается также выступление федерального эксперта из Росмолодежи.
Форум в Приэльбрусье завершится сегодня. Все участники получат сертификаты о повышении квалификации.
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