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В Эльбрусском районе открылся форум специалистов по работе с молодежью

В Эльбрусском районе открылся форум специалистов по работе с молодежью

20.05.2023 | 09:27
Проходит он в рамках исполнения поручений Главы Кабардино-Балкарии, связанных с реализацией молодежной политики в муниципалитетах. В форуме участвуют около 150 человек. Это представители городов и районов республики. В программе – обучающие лекции и семинары, направленные на повышение квалификации участников, которые взаимодействуют со старшеклассниками и студентами на местах. Ожидается также выступление федерального эксперта из Росмолодежи. Форум в Приэльбрусье завершится сегодня. Все участники получат сертификаты о повышении квалификации.   https://t.me/vestikbr
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