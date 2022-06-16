В Эльбрусском районе открылся ежегодный молодежный форум “Команда 5642”

Полсотни студентов из разных вузов и колледжей республики собрались в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ. Здесь проводят форум “Команда 5642”. Его главная цель – предупредить распространение экстремизма среди молодежи. Организатором выступает Минпросвещения Кабардино-Балкарии. В программе форума – лекции и мастер-классы. Участники посмотрят и обсудят документальные фильмы, соответствующие заявленной тематике. Чтобы добиться результата, методы нужно применять неформальные и гибкие. Тогда со слушателями установится доверительный контакт, и материал будет воспринят гораздо лучше, говорит социальный тренер Екатерина Борисевич. Перед студентами выступят сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства и общественники. “Команда 5642” подведет итоги в ближайшую субботу.