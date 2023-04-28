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В Эльбрусском районе начали ремонтировать сразу две школы

В Эльбрусском районе начали ремонтировать сразу две школы

28.04.2023 | 10:50
Возраст каждой – примерно полвека, и столь основательное обновление проводят впервые. В третьей школе Тырныауза реконструкции требовало буквально все – и полы, и стены, и крыша, а также инженерные коммуникации. Здание занимает внушительную площадь, потому работа предстоит масштабная. На таком же этапе работы в единственной школе села Эльбрус. В этом здании три этажа. Есть и учебные мастерские... Обновленные учебные заведения должны распахнуть свои двери для учеников уже ближайшей осенью.   https://t.me/vestikbr
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