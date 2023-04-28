В Эльбрусском районе начали ремонтировать сразу две школы

Возраст каждой – примерно полвека, и столь основательное обновление проводят впервые.
В третьей школе Тырныауза реконструкции требовало буквально все – и полы, и стены, и крыша, а также инженерные коммуникации. Здание занимает внушительную площадь, потому работа предстоит масштабная.
На таком же этапе работы в единственной школе села Эльбрус. В этом здании три этажа. Есть и учебные мастерские... Обновленные учебные заведения должны распахнуть свои двери для учеников уже ближайшей осенью.
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