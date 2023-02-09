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В Эльбрусском районе капитально отремонтируют четыре школы

В Эльбрусском районе капитально отремонтируют четыре школы

09.02.2023 | 16:35
Обновленное крыльцо, яркий фасад… С первого взгляда и не скажешь, что здание построили больше 80 лет назад – еще до Великой Отечественной. Но именно так теперь выглядит первый лицей Тырныауза. Два корпуса капитально восстановили в прошлом году. Автономной котельной здесь особо рады: до этого в зданиях были трудности с обогревом. Здесь также обновили пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Средства на ремонт и покупку нового оборудования направили по нацпроекту “Образование”. В лицее учатся семь сотен детей. Их родители не только наблюдали за ходом ремонта, но и предлагали свои идеи по оформлению классов… Своей очереди ждут в третьей школе Тырныауза: капитальный ремонт здесь должны начать этой весной. Сейчас определяют подрядчиков. Зданию почти 60-лет. Все это время его поддерживали косметически. На ремонт третьей школы израсходуют 97 миллионов рублей. Восстановить ее должны до начала нового учебного года.   https://t.me/vestikbr
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