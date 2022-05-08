В Эльбрусском районе прошла Всероссийская акция «Георгиевская лента»

В преддверие празднования Дня Великой Победы сотрудники Отдела МВД России по Эльбрусскому району приняли участие в проведении патриотической акции, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В городском поселении Тырныауз в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и республиканской акции «Эстафета Памяти» правоохранители, общественники, волонтеры, активисты и юнармейцы со всех школ района торжественным маршем пронесли 70-метровую Георгиевскую ленту по главной улице г. Тырныауза. - Каждый год, встречая День Победы, мы говорим спасибо нашим дедам и прадедам за то, что сегодня имеем возможность спокойно жить и радоваться миру. Мы гордимся величием их подвига, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности и патриотизма,- отметили полицейские. Колонна прошла к площади Памяти, где состоялся большой праздничный митинг. Затем прошла торжественная церемония передачи 70-метровой Георгиевской ленты волонтерам Чегемского района.