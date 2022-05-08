home
Главная
>
Новости
>
В Эльбрусском районе прошла Всероссийская акция «Георгиевская лента»

В Эльбрусском районе прошла Всероссийская акция «Георгиевская лента»

08.05.2022 | 12:52
В преддверие празднования Дня Великой Победы сотрудники Отдела МВД России по Эльбрусскому району приняли участие в проведении патриотической акции, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В городском поселении Тырныауз в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и республиканской акции «Эстафета Памяти» правоохранители, общественники, волонтеры, активисты и юнармейцы со всех школ района торжественным маршем пронесли 70-метровую Георгиевскую ленту по главной улице г. Тырныауза. - Каждый год, встречая День Победы, мы говорим спасибо нашим дедам и прадедам за то, что сегодня имеем возможность спокойно жить и радоваться миру. Мы гордимся величием их подвига, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности и патриотизма,- отметили полицейские. Колонна прошла к площади Памяти, где состоялся большой праздничный митинг. Затем прошла торжественная церемония передачи 70-метровой Георгиевской ленты волонтерам Чегемского района.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных