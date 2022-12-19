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В экопарке "Долина нарзанов" открыли всесезонную тюбинговую трассу

В экопарке "Долина нарзанов" открыли всесезонную тюбинговую трассу

19.12.2022 | 16:45
Солнечная безветренная погода сопровождала открытие зимнего сезона в экопарке “Долина нарзанов”. Туристы со всех уголков Северного Кавказа начали приезжать сюда прямо с утра. Праздник начали с торжественной церемонии возле барельефа Михаила Лермонтова. Теперь он украшает участок, где находятся целебные источники. Почетную миссию выполнили руководитель Минкурортов Мурат Шогенцуков и замглавы администрации Зольского района Исмаил Докшоков. После участники переместились в зону активного отдыха. К началу сезона здесь произошли масштабные обновления. В прошлом году открыли сразу две тюбинговые трассы – первые в Северо-Кавказском округе. Теперь их усовершенствовали. Тюбинговая трасса, как говорят специалисты, это горка для спуска на надувных санках. С двух сторон ее оградили барьерами – для безопасности отдыхающих. Благодаря специальному прорезиненному покрытию работать она будет круглый год. Кататься здесь могут как дети, так и взрослые. Место, где появился аттракцион, выбрали осознанно: в эту часть теснины солнце зимой не попадает. А потому снег лежит практически до конца апреля. С новым покрытием отдых перестанет зависеть от капризов погоды. Трассу для взрослых удлинили на 150 метров. Теперь ее протяженность – почти полкилометра. А для маленьких любителей активного отдыха создали пять спусков вместо двух в прошлом году. В день открытия зимнего сезона экопарк посетили около тысячи отдыхающих. Они гуляли по терренкуру, пили минеральную воду и пробовали блюда национальной кухни. Такие проекты, по словам профильного министра, - доказательство успешного взаимодействия с коммерческим сектором в сфере развития туристической инфраструктуры. О том, что курорты Кабардино-Балкарии популярны, говорит тот факт, что в этом году республику уже посетили больше миллиона туристов.   https://t.me/vestikbr
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