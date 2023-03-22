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В Екатериноградской провели турнир по кекусинкай каратэ

В Екатериноградской провели турнир по кекусинкай каратэ

22.03.2023 | 09:22
Приехали около ста атлетов в возрасте от шести до 15 лет. Они представляли команды Прохладного и Прохладненского района, а также Северной Осетии. Участников поприветствовали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, представители местной власти и общественности. Сами схватки были увлекательными и зрелищными. Несмотря на юный возраст, участники показали высокий уровень подготовки, быстроту, силу и ловкость. Добавим, что соревнования провели в рамках общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».   https://t.me/vestikbr
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