В Екатериноградской провели турнир по кекусинкай каратэ

Приехали около ста атлетов в возрасте от шести до 15 лет. Они представляли команды Прохладного и Прохладненского района, а также Северной Осетии. Участников поприветствовали сотрудники
Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, представители местной власти и общественности. Сами схватки были увлекательными и зрелищными.
Несмотря на юный возраст, участники показали высокий уровень подготовки, быстроту, силу и ловкость. Добавим, что соревнования провели в рамках общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
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