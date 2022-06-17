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В единственной школе Урвани идет капитальный ремонт

В единственной школе Урвани идет капитальный ремонт

17.06.2022 | 16:12
Средства на восстановление школы направили по программе развития образования в Кабардино-Балкарии. Это здание построили 60 лет назад. В нем два корпуса – для начальной школы и для остальных классов. Именно первый блок сейчас и ремонтируют. К работам приступили в начале апреля. Когда отремонтируют первый корпус, сюда переведут всех школьников Урвани, чтобы можно было заняться вторым. К слову, обучаются здесь больше 600 ребят. Полностью завершить ремонт должны к началу июля следующего года. Работы оцениваются почти в 70 миллионов рублей.
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