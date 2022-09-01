home
Главная
>
Новости
>
В единственной школе Безенги открылась “Точка роста”

В единственной школе Безенги открылась “Точка роста”

01.09.2022 | 16:05
Дополнительное образование – на высоком уровне и в самых отдаленных сёлах… “Точку роста” открывают в единственной школе Безенги. Два кабинета отремонтировали и оснастили цифровым оборудованием. Теперь расставляют мебель. В центре пройдут занятия по трем предметам – физике, биологии и химии. Заниматься в “Точке роста” смогут все желающие школьники, а их здесь около 70-ти. В этом году в Кабардино-Балкарии откроют 37 “Точек роста”, сообщили в Минпросвещении. Такие центры создают по всей стране в небольших населенных пунктах. Это позволяет юным селянам получить доступ к современным образовательным возможностям.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных