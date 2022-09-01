В единственной школе Безенги открылась “Точка роста”

Дополнительное образование – на высоком уровне и в самых отдаленных сёлах… “Точку роста” открывают в единственной школе Безенги.
Два кабинета отремонтировали и оснастили цифровым оборудованием. Теперь расставляют мебель. В центре пройдут занятия по трем предметам – физике, биологии и химии. Заниматься в “Точке роста” смогут все желающие школьники, а их здесь около 70-ти.
В этом году в Кабардино-Балкарии откроют 37 “Точек роста”, сообщили в Минпросвещении. Такие центры создают по всей стране в небольших населенных пунктах. Это позволяет юным селянам получить доступ к современным образовательным возможностям.
https://t.me/vestikbr