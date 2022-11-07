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В Дыгулыбгее завершилась реконструкция второй поликлиники

В Дыгулыбгее завершилась реконструкция второй поликлиники

07.11.2022 | 16:03
Обновили фасад и коммуникации, поменяли полы и двери, окрасили стены... В Дыгулыбгее завершилась реконструкция второй поликлиники. Заработала она еще в 1986-м. К реконструкции приступили в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сотрудников временно перевели в здание местного ДК. И вот восстановительные работы завершили буквально на днях. Строители демонтировали устаревшие конструкции, заменили крышу, провели перепланировку первого и второго этажей. Потоки посетителей развели так, что пациентов с признаками ОРВИ теперь станут принимать отдельно – в так называемом фильтр-кабинете. Территорию лечебного учреждения тоже благоустроили: уложили тротуарную плитку и установили новые фонари.   https://t.me/vestikbr
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