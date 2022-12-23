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В Дыгулыбгее завершается строительство канализационного коллектора

В Дыгулыбгее завершается строительство канализационного коллектора

23.12.2022 | 16:11
В Дыгулыбгее завершается строительство канализационного коллектора. Создать его запланировали еще в 2004 году. Тогда подрядчики проложили два отрезка труб в нижней и верхней частях села. Их общая протяженность – около четырех километров. Потом была многолетняя пауза из-за отсутствия финансирования. Теперь, благодаря распоряжению руководства республики, работы возобновили. На строительство направили 72 миллиона рублей. Главная задача специалистов – соединить новой трубой две имеющиеся части коллектора. Завершить начатое планируют до конца этого года. К новым коммуникациям смогут подключить примерно половину домовладений Дыгулыбгея, рассказали в администрации городского округа Баксан.   https://t.me/vestikbr
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