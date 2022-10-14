В Дыгулыбгее возобновили строительство канализационного коллектора на улице Цагова

Улица Цагова в Дыгулыбгее – одна из самых протяженных. К тому же расположена в низине, а потому разместить центральную канализацию решили именно здесь. В селе около четырех с половиной тысяч домов, и почти у каждого – своя поглощающая яма.
Первую очередь создали в 2005-м. Тогда удалось проложить почти половину из необходимых восьми километров труб. Возобновить работы удалось лишь в этом году: 72 миллиона рублей выделило руководство республики.
На объекте в разных точках каждый день трудятся три механизированные бригады. Это значительно ускоряет процесс. В местной администрации говорят: когда коллектор заработает, действующие очистные сооружения с нагрузкой справятся.
Коллектор должны создать до конца этого года. Затем его передадут в ведение Баксанского водоканала. Обратившись туда, жители Дугулубгея смогут подключить свои домовладения к системе канализации.
https://t.me/vestikbr