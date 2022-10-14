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В Дыгулыбгее возобновили строительство канализационного коллектора на улице Цагова

В Дыгулыбгее возобновили строительство канализационного коллектора на улице Цагова

14.10.2022 | 16:32
Улица Цагова в Дыгулыбгее – одна из самых протяженных. К тому же расположена в низине, а потому разместить центральную канализацию решили именно здесь. В селе около четырех с половиной тысяч домов, и почти у каждого – своя поглощающая яма. Первую очередь создали в 2005-м. Тогда удалось проложить почти половину из необходимых восьми километров труб. Возобновить работы удалось лишь в этом году: 72 миллиона рублей выделило руководство республики. На объекте в разных точках каждый день трудятся три механизированные бригады. Это значительно ускоряет процесс. В местной администрации говорят: когда коллектор заработает, действующие очистные сооружения с нагрузкой справятся. Коллектор должны создать до конца этого года. Затем его передадут в ведение Баксанского водоканала. Обратившись туда, жители Дугулубгея смогут подключить свои домовладения к системе канализации.   https://t.me/vestikbr
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