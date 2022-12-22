В Дыгулыбгее установили новое спортивное оборудование для выполнения нормативов “ГТО”

В городском округе Баксан установили новое спортивное оборудование. Оно предназначено для выполнения нормативов всероссийского физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне”.
Площадку построили в селе Дыгулыбгей рядом с Дворцом культуры. Современные тренажеры, необходимые для занятий на свежем воздухе, включают скамью для укрепления пресса, турники, гимнастические брусья и шведскую стенку. Общая площадь территории превышает сто квадратных метров.
Площадка в Дыгулыбгее появилась благодаря федеральному проекту “Спорт - норма жизни” национального проекта “Демография”.
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