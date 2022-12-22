home
Главная
>
Новости
>
В Дыгулыбгее установили новое спортивное оборудование для выполнения нормативов “ГТО”

В Дыгулыбгее установили новое спортивное оборудование для выполнения нормативов “ГТО”

22.12.2022 | 16:23
В городском округе Баксан установили новое спортивное оборудование. Оно предназначено для выполнения нормативов всероссийского физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне”. Площадку построили в селе Дыгулыбгей рядом с Дворцом культуры. Современные тренажеры, необходимые для занятий на свежем воздухе, включают скамью для укрепления пресса, турники, гимнастические брусья и шведскую стенку. Общая площадь территории превышает сто квадратных метров. Площадка в Дыгулыбгее появилась благодаря федеральному проекту “Спорт - норма жизни” национального проекта “Демография”.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных