В Дыгулыбгее реконструируют сельский Дом культуры

Завершили облицовку фасада, поменяли кровлю, установили новые окна и двери... В Дыгулыбгее продолжают реконструировать сельский Дом культуры. Зданию – четверть века, и это первый основательный ремонт. Строители сейчас заняты отделкой стен внутри помещений. Воспитанники кружков временно занимаются в ДК Баксана и в школах поблизости. Однако часть уроков проводят и в самом здании – в той части, которая не затронута ремонтом. Здесь находится детская школа искусств. Ее восстановили в 2020-м году, вход отдельный, то есть строительные работы не мешают учебному процессу. К ремонту приступили благодаря национальному проекту «Культура». Все работы планируют завершить до начала осени, когда республика отметит свое столетие.