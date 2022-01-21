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В Дыгулыбгее реконструируют местную поликлинику

В Дыгулыбгее реконструируют местную поликлинику

21.01.2022 | 16:04
Зданию больше трех десятков лет, и за все это время его капитально не ремонтировали. А потому нередкими были сбои в работе коммуникационных сетей. Теперь все будет по-другому, обещают подрядчики. Они уже демонтировали устаревшие конструкции, провели перепланировку первого и второго этажей. Сейчас создают электропроводку. В поликлинике также поменяют крышу и обновят фасад. Снаружи уложат тротуарную плитку и подключат новые фонари. Завершить намеченное должны до начала торжеств, посвященных столетию Кабардино-Балкарии.
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