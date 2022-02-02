В Дыгулыбгее продолжается строительство поликлиники

В селении Дыгулыбгей городского округа Баксан продолжается строительство поликлиники.
В настоящее время рабочие заняты кладкой перегородок, устройством железобетонной фундаментной подушкой, отбивкой старой штукатурки стен.
Кроме этого, в поликлинике предстоят работы по обновлению фасада здания, устройству новых оконных и дверных блоков, а также кровли, благоустройству прилегающей территории.
Строительство объекта ведется в рамках Государственной программы
«Развитие здравоохранения», Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения КБР, входящих в Национальный проект «Здравоохранение».
Работы планируется завершить 1 сентября 2022 года.