В Дыгулыбгее продолжается строительство поликлиники

В селении Дыгулыбгей городского округа Баксан продолжается строительство поликлиники. В настоящее время рабочие заняты кладкой перегородок, устройством железобетонной фундаментной подушкой, отбивкой старой штукатурки стен. Кроме этого, в поликлинике предстоят работы по обновлению фасада здания, устройству новых оконных и дверных блоков, а также кровли, благоустройству прилегающей территории. Строительство объекта ведется в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения», Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения КБР, входящих в Национальный проект «Здравоохранение». Работы планируется завершить 1 сентября 2022 года.