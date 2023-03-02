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В Дыгулыбгее открыли доску в память об участнике СВО Руслане Ахиеве

В Дыгулыбгее открыли доску в память об участнике СВО Руслане Ахиеве

02.03.2023 | 16:53
Пригласили родных и близких Ахиева, представителей администрации Баксана, общественников, юнармейцев. Учителя вспоминали, что Руслан прилежно учился, любил играть в футбол, всегда был готов прийти на помощь. После школы отправился в армию. Служил стрелком в одной из частей. Вернувшись, работал в родном Дыгулыбгее. В СВО Руслан участвовал практически с первых дней – подписал контракт о прохождении военной службы. В сентябре прошлого года в городе Новая Каховка Херсонской области Ахиев получил тяжелое осколочное ранение, которое привело к гибели. За отвагу и героизм награжден орденом Мужества (посмертно). Семье Руслана оказывают всемерную поддержку. Память погибших в зоне проведения специальной военной операции почтили минутой молчания. К мемориальной плите возложили цветы.   https://t.me/vestikbr
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