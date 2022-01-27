В двух школах Верхней Балкарии открылись «Точки роста»

Два кабинета, оснащенные по последнему слову техники, с новой мебелью и ремонтом… Это центр «Точка роста» в первой школе Верхней Балкарии. Здесь учащиеся на дополнительных занятиях осваивают сразу несколько предметов естественно-научного цикла. Действуют также программы по созданию собственных проектов и исследовательской работе. В Центре дополнительного образования занимаются ученики всех классов – с первого по 11-й. Начинающие исследователи знакомятся с простейшими опытами, к примеру, как вода превращается в лед. Более старшие ставят опыты самостоятельно. В Верхней Балкарии «Точка роста» работает и во второй школе. Такие центры создают по всей стране в небольших населенных пунктах, чтобы юным селянам были доступны самые современные образовательные возможности. В Кабардино-Балкарии в этом году появится еще около 40 новых «Точек роста».