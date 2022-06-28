В двух школах Прохладного ведется капитальный ремонт

В городском округе Прохладный первыми к капремонту приступили в двух общеобразовательных учреждениях: в 6-й гимназии и в 42-й школе. В гимназии намечен очень большой объем ремонтных работ. Здание 1964-го года постройки, во многих местах на разных этажах сгнил пол, коммуникации и кровля обветшали.
На капремонт гимназии выделено больше 70 миллионов. В горадминистрации надеются, что и другие общеобразовательные учреждения, где требуются комплексные работы, удастся обновить в ближайшие годы. Также в муниципалитете строится еще одна школа. Благодаря этому городская система образования получит дополнительные места для учащихся. Для Прохладного это очень важно, так как на сегодня 800 школьников занимаются во вторую смену.
В Кабардино-Балкарии создана республиканская комиссия по координации и контролю за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школьных зданий. В Прохладном также организована специальная “горячая линия” для граждан, создан профильный родительских комитет. В сорок второй школе ремонтные работы уже на финишной прямой. История этого образовательного учреждения берет свое начало в 1938-м. Во время оккупации города фашистами в 1942-м здание горело, затем его заново отстроили. С тех пор и держались на косметическом ремонте.
Директор школы отмечает, что выделенные федеральные средства будут использованы рационально для создания комфортных условий для качественного образования и воспитания школьников, работы педагогов.
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