home
Главная
>
Новости
>
В двух школах Прохладного ведется капитальный ремонт

В двух школах Прохладного ведется капитальный ремонт

28.06.2022 | 16:02
В городском округе Прохладный первыми к капремонту приступили в двух общеобразовательных учреждениях: в 6-й гимназии и в 42-й школе. В гимназии намечен очень большой объем ремонтных работ. Здание 1964-го года постройки, во многих местах на разных этажах сгнил пол, коммуникации и кровля обветшали. На капремонт гимназии выделено больше 70 миллионов. В горадминистрации надеются, что и другие общеобразовательные учреждения, где требуются комплексные работы, удастся обновить в ближайшие годы. Также в муниципалитете строится еще одна школа. Благодаря этому городская система образования получит дополнительные места для учащихся. Для Прохладного это очень важно, так как на сегодня 800 школьников занимаются во вторую смену. В Кабардино-Балкарии создана республиканская комиссия по координации и контролю за реализацией мероприятий по капитальному ремонту школьных зданий. В Прохладном также организована специальная “горячая линия” для граждан, создан профильный родительских комитет. В сорок второй школе ремонтные работы уже на финишной прямой. История этого образовательного учреждения берет свое начало в 1938-м. Во время оккупации города фашистами в 1942-м здание горело, затем его заново отстроили. С тех пор и держались на косметическом ремонте. Директор школы отмечает, что выделенные федеральные средства будут использованы рационально для создания комфортных условий для качественного образования и воспитания школьников, работы педагогов.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных