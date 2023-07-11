В двух школах Нальчика реконструируют спортивные залы

Это спортзал десятой нальчикской школы. Его построили больше полувека назад, и сейчас – первый капитальный ремонт. Начали в июне. На сегодня специалисты провели демонтажные работы и теперь меняют инженерные коммуникации.
В зале появится новое оборудование для занятий спортом. Отремонтируют раздевалки, душевые и тренерскую комнату. Схожие работы сейчас – и в 11-й школе столицы республики. Здесь тоже завершился первый этап реконструкции.
К отделочным работам планируют приступить к концу этой недели. А после уложат специальное напольное покрытие, установят новые двери и купят спортивный инвентарь.
Школьные спортзалы ремонтируют благодаря нацпроекту «Образование». На реконструкцию двух нальчикских направили пять миллионов рублей. Все работы планируют завершить до начала нового учебного года.
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