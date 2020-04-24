В ДУМ Кабардино-Балкарии рассказали, как совершать таравих-намаз в условиях самоизоляции

У мусульман начался священный месяц Рамадан. Считается, что это период, когда верующие, сплотившись вокруг идеалов добра, раскрывают в себе свою истинную природу. Это время молитвы, благих дел, а также поста – отказа от приема пищи в светлое время суток.

Только в этот месяц мусульманин совершает особую молитву – намаз-таравих. Ее читают в ночное время, причем ежедневно в течение Рамадана.

Предпочтительно молиться коллективно в мечети, но при отсутствии такой возможности, как, например, сейчас, можно совершать намаз-таравих и дома, вместе с семьей, говорят в Духовном управлении мусульман республики.

В этом году коллективные молитвы в мечетях Кабардино-Балкарии временно приостановили из-за требований эпидемиологов в связи с распространением коронавирусной инфекции, напомнили священнослужители и призвали мусульман республики во время священного месяца Рамадан следовать рекомендациям санитарных властей.