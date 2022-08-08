В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли три человека

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Кабардино-Балкарии , в результате которого погибли три человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-службе МВД по республике. "По предварительным данным, 7 августа около 20:30 мск в Терском районе КБР между сельскими поселениями Новая Балкария и Урожайное произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2112 и ВАЗ-2106", - говорится в сообщении. В результате столкновения 44-летний водитель ВАЗ-2106, его 52-летний пассажир и 59-летний мужчина-пассажир другого автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителю ВАЗ-2112 и женщине-пассажиру этой машины оказали помощь медики. Следователи проводят расследование. Движение транспорта на этом участке дороги не перекрывали.