home
Главная
>
Новости
>
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли три человека

В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли три человека

08.08.2022 | 09:17
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Кабардино-Балкарии , в результате которого погибли три человека и еще двое пострадали. Об этом сообщает  пресс-службе МВД по республике. "По предварительным данным, 7 августа около 20:30 мск в Терском районе КБР между сельскими поселениями Новая Балкария и Урожайное произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2112 и ВАЗ-2106", - говорится в сообщении. В результате столкновения 44-летний водитель ВАЗ-2106, его 52-летний пассажир и 59-летний мужчина-пассажир другого автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителю ВАЗ-2112 и женщине-пассажиру этой машины оказали помощь медики. Следователи проводят расследование. Движение транспорта на этом участке дороги не перекрывали.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных