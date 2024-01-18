В ДШИ им.Жабаги Казаноко возобновили занятия после капремонта

Начался он в мае прошлого года и закончился в декабре. Здание, в котором располагается образовательный центр, - историческое. Находится оно в Нальчике на ул.Кабардинской, и построили его в начале 20-го века. С годами помещения обветшали, и потребовалось основательное обновление.
Сегодня в школе – 650 учеников. Третья часть из них постигает секреты национальной культуры и ремесел в здании на Кабардинской. Другие посещают дополнительные занятия в своих общеобразовательных школах, куда приходят педагоги центра им.Жабаги Казаноко.
https://t.me/vestikbr