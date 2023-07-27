В Доме профсоюзов в Нальчике открылся штаб по поддержке участников СВО

В Центре правовой поддержки участников СВО и их семей составляют основной план работы. Первое – отправить проект соглашения с региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества». Договоренность уже есть, говорит зампред парламентского комитета по труду, руководитель фракции «ЛДПР» Владимир Безгодько.
Центр открыли при региональном отделении ЛДПР. Такое решение члены партии приняли после участия в работе выездного заседания думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Оно прошло в Нальчике в начале июня. Помогать участникам спецоперации и их семьям намерены в первую очередь в решении юридических вопросов.
Работать Центр правовой поддержки участников СВО и их семей будет ежедневно. Расположен он в Доме профсоюзов на третьем этаже, кабинет 328-й.
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