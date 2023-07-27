home
Главная
>
Новости
>
В Доме профсоюзов в Нальчике открылся штаб по поддержке участников СВО

В Доме профсоюзов в Нальчике открылся штаб по поддержке участников СВО

27.07.2023 | 15:55
В Центре правовой поддержки участников СВО и их семей составляют основной план работы. Первое – отправить проект соглашения с региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества». Договоренность уже есть, говорит зампред парламентского комитета по труду, руководитель фракции «ЛДПР» Владимир Безгодько. Центр открыли при региональном отделении ЛДПР. Такое решение члены партии приняли после участия в работе выездного заседания думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Оно прошло в Нальчике в начале июня. Помогать участникам спецоперации и их семьям намерены в первую очередь в решении юридических вопросов. Работать Центр правовой поддержки участников СВО и их семей будет ежедневно. Расположен он в Доме профсоюзов на третьем этаже, кабинет 328-й.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных