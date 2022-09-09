В Доме Правительства КБР состоялось заседание кабинета министров республики

Вопросы создания туристско-рекреационной особой экономической зоны в Эльбрусском и Зольском районах, изменения в республиканскую программу об охране окружающей среды, социальная поддержка граждан… Эти и другие темы рассмотрели сегодня на заседании кабинета министров республики. Говорили о получателях машин скорой помощи и школьных автобусов, которые федеральный центр приобретает для регионов. Рассмотрели вопрос о дополнительных субсидиях из российского бюджета на закупку контейнеров для мусора. Члены правительства утвердили изменения в составы комиссий, которые помогают развиваться малому и среднему бизнесу. Также был детализирован план реализации проекта по улучшению коммунальной инфраструктуры региона. В частности, речь шла о строительстве Баксанского группового водопровода протяженностью 79 километров. В целом члены правительства рассмотрели больше десятка вопросов, касающихся разных сфер жизни республики.