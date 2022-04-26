В Доме правительства КБР прошел семинар-совещание по антикоррупционному законодательству

Эффективная реализация федерального законодательства о противодействии коррупции. Эта тема стала основной сегодня на семинаре-совещании в Нальчике. Встреча прошла в Доме правительства, в ней участвовали представители администрации президента страны, Минтруда России, антикоррупционных органов СКФО, научного сообщества Такой семинар-совещание – один из обязательных пунктов окружного уровня в Национальном плане противодействия коррупции. Масштабный документ был утвержден в 2021-м и действует три года. Нальчик выбрали первой площадкой для проведения дискуссии в СКФО. Руководитель департамента Минтруда России Алексей Шумков в режиме видеосвязи рассказал об опыте выполнения плана по противодействию коррупции в отдельных субъектах страны. Помощник полпреда президента в СКФО Наталья Стогова отметила: за последние два года в округе проделали большую работу по совершенствованию деятельности региональных органов, которые отвечают за профилактику коррупции. Особое внимание уделяется подбору кадров. Регионы Северного Кавказа решают сегодня важнейшие задачи, подчеркнул референт Управления президента России по вопросам противодействия коррупции Виталий Белинский. В их числе – развитие курортов, реконструкция инженерной инфраструктуры, расширение производства сельхозпродукции. Значительные средства субъекты получают на защиту от ЧС и социальную поддержку граждан. Потому необходимо исключить возможности манипулирования ценами, создания искусственного ажиотажа и злоупотреблений при расходовании денег из бюджета. Цель семинара – обсудить единые подходы при реализации антикоррупционной политики, отметили участники. Это также возможность обменяться опытом. Совещание рассчитано на два дня. Завтра дискуссию продолжат.