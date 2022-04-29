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В Доме правительства КБР обсудили ситуацию на рынке труда республики в условиях санкций

В Доме правительства КБР обсудили ситуацию на рынке труда республики в условиях санкций

29.04.2022 | 16:24
Ситуация на рынке труда республики стала одной из тем, которую обсудили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Состоялось оно в Доме правительства. О результатах оперативного мониторинга ситуации на рынке труда Кабардино-Балкарии, в частности, в условиях санкций, введенных против России, сообщил профильный министр. Показатели – в сравнении с прошлым годом – ощутимо снизились, сказал Алим Асанов. По данным руководителя Минтруда, в республике сейчас в основном востребованы рабочие профессии. Это электрики, сварщики, швеи, мастера по обслуживанию электрооборудования, водители автобусов. Также на заседании прозвучало, что в ходе летней оздоровительной кампании в республике отдохнут около семи тысяч детей. А Праздник труда проведут в виде «маевки». Сбор участников у входа в Атажукинский сад в 10 утра первого мая.
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