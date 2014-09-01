В Доме Правительства КБР чествовали медицинских работников





В Кабардино-Балкарии широко отметили День медицинского работника . Хорошим завершением стало торжественное мероприятие в доме правительства ,где лучших представителей этой благородной профессии чествовали на самом высоком уровне. Лаборанты, медсестры, акушерки и, конечно, врачи — в Колонном зале Дома правительства Кабардино-Балкарии собрались специалисты со всей республики. С Днем медицинского работника виновников торжества поздравил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. «Сегодня люди в белых халатах воспринимаются во всем мире как представители не только гуманной и благородной профессии, и но и героической профессии. Такое преданное и беззаветное служение своему делу, своему народу. безусловно, достойно особого поощрения со стороны государства.