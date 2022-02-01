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В Доме-музее Кайсына Кулиева открылась выставка, посвященная Александру Пушкину

В Доме-музее Кайсына Кулиева открылась выставка, посвященная Александру Пушкину

01.02.2022 | 16:13
Выставку, посвященную Александру Пушкину, открыли в Доме-музее Кайсына Кулиева в Чегеме. Автор рисунков – Надя Рушева – художник-график, прожившая всего 17 лет, но оставившая после себя огромное наследие. Наде Рушевой было 12 лет, когда прошла ее первая персональная выставка, организованная журналом «Юность», в редколлегию которого входил и Кайсын Кулиев. Инициаторы проведения экспозиции – сотрудники музея – говорят, что обратились с просьбой помочь с организацией к хранителям творчества Нади Рушевой и получили поддержку. Около 40 копий ее рисунков заполнили залы музея. Выставку рисунков художницы, которая столь рано ушла из жизни, открыли в 70-й день ее рождения. Увидеть работы Нади Рушевой в музее Кайсына Кулиева можно до 23 февраля.
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