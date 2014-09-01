В доме-музее Бекмурзы Пачева провели День открытых дверей





В Нартане отметили Международный день музеев, который приходится на 18 мая. Просветительскую акцию и День открытых дверей провели в доме-музее поэта-классика Бекмурзы Пачева. В небольшом одноэтажном здании музей появился 17 лет назад. Здесь в двух комнатах хранятся личные вещи, фотографии и другие предметы, связанные с поэтом. Экспонаты помогали собирать родственники, друзья и односельчане. Кстати, фонды пополняют до сих пор. Среди гостей были старейшины села, представители районов, музейные работники и деятели искусства. На эту встречу пригласили также учеников двух школ Нартана. Собравшимся рассказали о жизни и творчестве Бекмурзы Пачева. Он родился в середине 19-го века, а ушел из жизни в 1936-м. Оставил богатое литературное наследие – поэмы и стихи. В селе намерены создать культурный центр, посвященный именитому земляку. Кроме того, в планах – создать рядом с культурным центром парковую зону, детские площадки и даже амфитеатр для творческих выступлений.