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В Доме молодежи Нальчика состоялся вечер «Откровение»

В Доме молодежи Нальчика состоялся вечер «Откровение»

13.07.2026 | 14:50
В программе: живая музыка, поэзия и искренние признания души. Приурочили встречу к Году единства народов России. Организаторы подчеркивают, основная идея вечера – собрать как можно больше молодых людей, которые занимаются творчеством: пишут стихи, песни, исполняют музыку собственного сочинения. Благодаря таким встречам люди знакомятся, открывают свои сердца миру, и тем самым демонстрируют свою приверженность к искусству. В этот вечер границы между сценой и зрительным залом стерлись. Гостей ждал искренний разговор о поиске себя, семейных отношениях, уважении к старшим, любви к детям, родителям и, конечно, к Отечеству. «Откровение» прошел при свечах, что придало вечеру особую атмосферу. На одной площадке выступали как профессиональные артисты, так и любители.   https://t.me/vestikbr
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