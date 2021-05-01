В Доме культуры села Герменчик начали капитальный ремонт





Вторую жизнь получит этим летом Дом культуры в селе Герменчик. Через полвека после возведения здесь начался капитальный ремонт. Сегодня в селе живут больше четырех тысяч человек. Было время, когда в этом ДК яблоку негде было упасть: дети посещали кружки и секции, а взрослые собирались в кинозале, а также встречали артистов, выступавших на сцене. Последние годы культурный центр не работал – не было отопления, и к тому же проблемы с электропроводкой. Сейчас идет демонтаж ветхих покрытий и коммуникаций. По плану также заменят крышу, окна, двери, инженерные системы, отремонтируют внутренние помещения и фасад, установят пандусы. На капитальный ремонт направят больше 20 миллионов рублей – средства федерального, республиканского и местного бюджетов. Все работы производят по национальному проекту «Культура».