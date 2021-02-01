В доме для сирот в Прохладном устранены недостатки, допущенные при строительстве





Застройщик дома в Прохладном на улице Дзержинского,38 выполнил работы, предписанные межведомственной комиссией.

В середине января в одной из социальных сетей появилось обращение жильца дома по ул.Дзержинского,38 в Прохладном. Автор говорил о некачественных строительных и ремонтных работах в квартире, которую ему предоставили в конце 2019-го по программе обеспечения жильем детей-сирот. Проверить информацию была призвана межведомственная комиссия, которая и отправилась в Прохладный.

«Из того перечня жалоб, которые были в обращении, мы подтвердили ряд недочётов. По итогам обследования, которое было проведено межведомственной группой был определён ряд условий, требований, который застройщику необходимо было выполнить», — рассказал замминистра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ачемез Мокаев.

На устранение недочетов отвели семь дней. Застройщик в срок уложился. В частности привел в соответствие с проектом потолок на четвертом этаже, устранил дефекты кровли и вентиляционных выходов. Об этом рассказал представитель подрядной организации. Строители обработали герметиком зазоры в потолочном перекрытии – там, где проходят инженерные сети. Помимо этого, устранили щели между оконными блоками и дополнительно утеплили нижнюю часть рам. На этапе завершения – фасадные работы. Заделаны зазоры между кладкой и облицовкой фасада, которые возникли летом прошлого года из-за ураганного ветра.

В ведомстве напомнили, что у застройщика и жильцов сохраняются обязательства друг перед другом. Первый должен обеспечить гарантийное обслуживание дома в течение 24 месяцев с момента предоставления жилья. Вторые – содержать квартиры в нормальном состоянии и вовремя платить за коммунальные услуги. Задача Минпросвещения – контролировать исполнение обязательств.