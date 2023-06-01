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В Долинске устроили большой праздник для детей с ОВЗ

В Долинске устроили большой праздник для детей с ОВЗ

01.06.2023 | 15:55
Международный день защиты детей в республике отмечают широко. В Нальчике в скверах и на площадях проходят творческие выступления и всевозможные конкурсы. На пешеходной части ул.Кабардинской перед кинотеатром «Победа» с самого утра организовали конкурс детского рисунка на асфальте. Состязание – ежегодное. Всем желающим предлагают изобразить лето, но только этим полет фантазии юных художников не ограничивают. А в сквере по ул.Кадырова музыкальное представление подготовил городской Центр детского творчества «Эрудит». Пригласили родителей ребят и всех желающих посмотреть программу. В Долинске устроили большой праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В организации участвовал Дом ребенка, коллектив водолечебницы, а также благотворители. Здесь также подготовили концерт и предложили ребятам угощения.   https://t.me/vestikbr
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