В Долинске устроили большой праздник для детей с ОВЗ

Международный день защиты детей в республике отмечают широко. В Нальчике в скверах и на площадях проходят творческие выступления и всевозможные конкурсы.
На пешеходной части ул.Кабардинской перед кинотеатром «Победа» с самого утра организовали конкурс детского рисунка на асфальте. Состязание – ежегодное. Всем желающим предлагают изобразить лето, но только этим полет фантазии юных художников не ограничивают.
А в сквере по ул.Кадырова музыкальное представление подготовил городской Центр детского творчества «Эрудит». Пригласили родителей ребят и всех желающих посмотреть программу.
В Долинске устроили большой праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В организации участвовал Дом ребенка, коллектив водолечебницы, а также благотворители. Здесь также подготовили концерт и предложили ребятам угощения.
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