В ДК Баксаненка провели концерт к 80-летию освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков

В доме культуры Баксаненка провели концерт к 80-ти летию освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков. Памятную дату в России отметили второго февраля.
Со сцены звучали стихи советских времен и пели военные песни. А кадеты Атажукинской школы интернат сыграли историческую репродукцию стратегической операции «Уран». Это название контрнаступления войск трёх фронтов во время Великой Отечественной войны, которым командовал полководец Александр Василевский.
В числе зрителей пригласили школьников и ветеранские организации района. Помимо военных композиций советского времени, исполняли и современные патриотические песни.
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