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В ДК Баксаненка провели концерт к 80-летию освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков

В ДК Баксаненка провели концерт к 80-летию освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков

21.02.2023 | 09:32
В доме культуры Баксаненка провели концерт к 80-ти летию освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков. Памятную дату в России отметили второго февраля. Со сцены звучали стихи советских времен и пели военные песни. А кадеты Атажукинской школы интернат сыграли историческую репродукцию стратегической операции «Уран». Это название контрнаступления войск трёх фронтов во время Великой Отечественной войны, которым командовал полководец Александр Василевский. В числе зрителей пригласили школьников и ветеранские организации района. Помимо военных композиций советского времени, исполняли и современные патриотические песни.   https://t.me/vestikbr
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