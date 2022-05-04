В девятой школе Нальчика состоялась церемония поднятия государственных флагов и исполнения гимнов

Сегодня в девятой школе Нальчика состоялась церемония поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов. Это образовательное учреждение стало одним из первых в Кабардино-Балкарии, где стали проводить такие церемонии. Напомним, саму идею поддержал президент страны Владимир Путин. А Глава республики Казбек Коков поручил исполнять намеченное на достойном уровне. В девятой школе право поднять государственные флаги предоставили двум старшеклассникам, которые отличаются успехами в учебе и достижениями в спорте. На церемонию собрались все учащиеся и педагоги образовательного учреждения. Добавим, что такие торжественные церемонии в девятой школе Нальчика будут проводить один раз в неделю.