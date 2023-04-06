В девятой школе Нальчика открыли первичное отделение «Движения первых»

В него вступили больше ста учеников с пятого по 10-й классы. На церемонию пригласили общественных деятелей и членов организации. Руководитель регионального отделения «Движения первых»
Аслан Шипшев поздравил ребят со знаменательным событием и выразил уверенность, что их общее дело поможет каждому найти призвание и приблизиться к мечте. Здесь же школьники представили исследовательские работы на заранее выбранные темы, а после состоялось обсуждение, в котором участвовали педагоги и родители.
Также ученики девятой школы рассказали о своих «классных проектах» по направлениям, которые предлагает «Движение первых». Касаются они в частности патриотического воспитания, экологии, волонтерской деятельности.
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