home
Главная
>
Новости
>
В девятой школе Нальчика открыли первичное отделение «Движения первых»

В девятой школе Нальчика открыли первичное отделение «Движения первых»

06.04.2023 | 16:16
В него вступили больше ста учеников с пятого по 10-й классы. На церемонию пригласили общественных деятелей и членов организации. Руководитель регионального отделения «Движения первых» Аслан Шипшев поздравил ребят со знаменательным событием и выразил уверенность, что их общее дело поможет каждому найти призвание и приблизиться к мечте. Здесь же школьники представили исследовательские работы на заранее выбранные темы, а после состоялось обсуждение, в котором участвовали педагоги и родители. Также ученики девятой школы рассказали о своих «классных проектах» по направлениям, которые предлагает «Движение первых». Касаются они в частности патриотического воспитания, экологии, волонтерской деятельности.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных