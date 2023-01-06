В детском социально-реабилитационном центре “Радуга” прошла благотворительная акция. В гости к детям из Херсонской области, которые сейчас здесь находятся, приехали нальчикские единороссы и предприниматели.
Они прибыли не с пустыми руками – привезли подарки. А в актовом зале для отдыхающих организовали представление “театра теней”. Юные зрители увидели захватывающий спектакль о приключениях любопытного слоненка.
После представления детям, собравшимся в зале, вручили фрукты и сладости в честь Нового года.
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