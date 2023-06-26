В детской художественной школе Нальчика начали штукатурить стены

В детской художественной школе Нальчика завершили первый этап капитального ремонта. Обновляют ее впервые за два десятка лет. Работы начались в мае благодаря нацпроекту «Культура». За это время демонтировали двери и окна, а также заменили коммуникационные сети – электропроводку и систему отопления. Сейчас начали штукатурить стены. Каждый год секретам изобразительного искусства здесь обучаются больше 300 детей. После ремонта в школу завезут новое оборудование, которое необходимо в образовательном процессе. Всё намеченное здесь планируют завершить до конца года.