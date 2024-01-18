В десятой школе Нальчика провели урок Мужества

Тему прорыва блокады Ленинграда сегодня обсуждали в десятой школе Нальчика. Ученикам рассказали о том, как развивались исторические события.
Старшеклассники с интересом слушали председателя городского совета ветеранов Мустафу Абдулаева. После школьники получили возможность задать вопросы, на которые были даны развёрнутые ответы.
Встречи, посвященные памятным историческим датам, стали в образовательных учреждениях республики традиционными и вызывают у школьников живой интерес.
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