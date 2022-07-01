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В День ветеранов боевых действий в Нальчике прошел митинг и возложение цветов

В День ветеранов боевых действий в Нальчике прошел митинг и возложение цветов

01.07.2022 | 16:01
Сегодня в России – День ветеранов боевых действий. Митинг, посвященный этой дате, провели в Нальчике. У памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, собрались представители общественных организаций, военнослужащие в отставке, волонтеры. День ветеранов боевых действий в нашей стране отмечается с 2009-го года. Собравшиеся отметили, сегодня пришли, чтобы еще раз вспомнить тех, кто в разные годы защищал страну. По традиции к памятнику войнам-интернационалистам возложили живые цветы.   https://t.me/vestikbr
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