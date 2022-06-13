В День России на площади Согласия в Нальчике прошел большой праздничный концерт

С флагами, шарами и главное – с хорошим настроением… На площадь пришли жители города, многие – семьями, вместе с детьми. Участниками программы стали и московские артисты, которые приехали на кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100». Они показали пять концертных номеров. На сцену вышла и знаменитая Екатерина Семенова. Ее песни полюбились жителям нашей страны еще в конце 80-х. Актриса посвятила Кабардино-Балкарии песню, написав и слова, и музыку. Концерт продолжался около двух часов и собрал сотни жителей и гостей столицы республики.