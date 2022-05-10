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В День Победы по всей республике прошли митинги и церемонии возложения цветов к монументам

В День Победы по всей республике прошли митинги и церемонии возложения цветов к монументам

10.05.2022 | 22:31
Ореховая роща. Сюда к стеле «Нальчик – город воинской славы» пришли представители власти, общественники, школьники. Почетное звание столица республики получила в 2010-м. За стойкость и мужество, проявленные жителями в битве за Родину. В боях за освобождение города от фашистов сложили головы девять тысяч солдат, офицеров, тружеников тыла. Живые цветы легли и к монументу воинам легендарной 115-й кавалерийской дивизии. Ее сформировали в декабре 41-го. В состав вошли почти пять тысяч жителей республики. Кавалеристы участвовали в ожесточенных боях на Юге страны. Многие годы за памятником ухаживают горожане, в том числе школьники. А в митингах традиционно участвуют представители правоохранительных структур. А в нашей телерадиокомпании почтили память сотрудников радио и телевидения, воевавших в годы Великой Отечественной. У мемориального камня на территории телецентра прошел митинг. Ветераны журналистики напомнили: семь представителей профессии из Кабардино-Балкарии погибли, защищая Отчизну. Директор компании Людмила Казанчева отметила, что спустя почти 80 лет их подвиг – по-прежнему в памяти жителей.
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