В День Победы единороссы поздравляли фронтовиков по телефону

Единороссы сегодня поздравляли фронтовиков по телефону. Акция эта всероссийская, назвали ее «Звонок ветерану». Добрые слова партийцы адресуют защитникам страны на расстоянии уже второй раз. Первый – поздравляли убеленных сединами воинов с наступающим 21-м годом. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Дмитрий Парафилов рассказал, что в акции приняли участие депутаты парламента КБР, Государственной думы и органов местного самоуправления. Он также сообщил, что к 76-й годовщине освобождения от фашизма единороссы провели больше десятка акций: благоустраивали памятные места, провели «Диктант Победы», раздавали Георгиевские ленты.