В День памяти и скорби жители КБР присоединились к акции «Свеча памяти»

Сегодня, в День памяти и скорби, во всех районах и городских округах Кабардино-Балкарии прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». В 4 часа утра, началась Великая Отечественная война. В память о тех, кто сражался за нашу свободу, жители республики зажгли тысячи свечей.
На улице еще совсем темно, но мемориальные плиты ярко освещены… Не только вечным огнем, но свечами. Волонтеры Победы и активисты молодежных движений сложили их в цифру 85 – ровно столько лет назад началась Великая Отечественная война. Митинг памяти начали с сообщения Левитана о жестоком нападении Гитлера на Советский Союз.
Четыре года, ровно 1418 дней и ночей… Великая Отечественная стала одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Более 27 млн потерянных жизней, 4 млн из которых – дети. Еще 13 млн остались сиротами. К сражению с Советским Союзом фашисты начали готовится за несколько лет до июня 41-го, напомнил участникам митинга руководитель нальчикского совета ветеранов Мустафа Абдулаев.
Более ста уроженцев Кабардино-Балкарии приняли первый бой с фашистами в Брестской крепости. Всего же в 41-45-м на фронт ушли более 60 тысяч жителей республики. Почти 40 тысяч не вернулись с полей сражений. Непоправимый урон захватчики нанесли и самой Кабардино-Балкарии. Больше полугода длилась оккупация. Немцы и их румынские союзники взрывали заводы и фабрики, железнодорожные станции, больницы и школы. Сегодня, спустя восемь десятилетий фашизм вновь прорастает на территории Европы, подчеркнули на митинге.
Почтить память героев Великой Отечественной пришли члены правительства и руководство столичной мэрии, представители силовых и правоохранительных структур, ветераны боевых действий, юнармейцы и кадеты… Обряды поминовения совершили представители Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии и Нальчикского церковного округа. Память погибших почтили минутой молчания.
Завершили церемонию торжественным возложением. К Вечному огню Славы несли живые цветы. К поминальной акции жители республики присоединятся и в 12.15 – в час, когда было объявлено о нападении Германии в 1941 году. По всей стране пройдет минута молчания общероссийская.
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