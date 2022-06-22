В День памяти и скорби на Курпских высотах прошел траурный митинг

Раннее утро, но на Курпских высотах уже многолюдно. Представители власти, военнослужащие, правоохранители, общественники, кадеты, юнармецы прибывают к монументу павшим героям Великой Отечественной. Сюда же направляются и представители общественного движения “Шу Хасэ”. Больше 30 человек совершили конный переход, посвященный подвигу 115-й кавалерийской дивизии, - посетили места боевой славы Терского района. В годы Великой Отечественной на этой территории и особенно на Курпских высотах шли ожесточенные бои… Жители Кабардино-Балкарии воевали на всех фронтах, защищая Родину. Сегодня борьбу с нацизмом продолжают потомки победителей. Три месяца в конце 42-го – начале 43-го советские солдаты и офицеры держали оборону, не давая фашистам прорваться к нефтепромыслам Грозного и Баку. Битва за Курпские высоты считается одной из самых значимых на Северном Кавказе. И об этом обязательно должна знать молодежь. Память павших почтили минутой молчания. К монументу возложили цветы. Сразу после школьники развернули на Курпских высотах копию Знамени Победы – штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии, который в мае 45-го водрузили на рейхстаг в Берлине.